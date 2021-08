Die Außenminister der Nato-Staaten haben die Taliban in Afghanistan vor einer Zusammenarbeit mit internationalen Terroristen gewarnt.

Man habe 20 Jahre lang erfolgreich verhindert, dass Terroristen das Land als einen sicheren Rückzugsort für die Initiierung von Anschlägen nutzen konnten, heißt es in einer Erklärung zum Abschluss einer Krisensitzung. Generalsekretär Stoltenberg sagte demnach, die Nato werde keine Bedrohungen durch Terroristen am Hindukusch zulassen.



Zur derzeitigen Situation in Afghanistan heißt es, das Bündnis werde sein Engagement dort umfassend reflektieren und die notwendigen Lehren daraus ziehen. - Der Machtübernahme der Taliban war die Entscheidung der Nato vorausgegangen, ihren Militäreinsatz zu beenden.

Diese Nachricht wurde am 20.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.