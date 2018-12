Die Nato befürchtet eine weitere Zunahme der Gewalt in Afghanistan.

Generalsekretär Stoltenberg sagte nach einem Treffen der Außenminister der Nato-Staaten in Brüssel, Grund sei, dass die Konfliktparteien versuchen könnten, ihre Ausgangslage vor möglichen Friedensverhandlungen zu verbessern. Dieses Muster habe man bereits in anderen Auseinandersetzungen beobachtet. Zudem bekräftigte Stoltenberg das Engagement der Nato in dem Land.



Das Militärbündnis unterstützt seit Jahren die Regierung in Kabul im Kampf gegen radikalislamische Kräfte. Wegen des Wiedererstarkens der Taliban und der Ausweitung der Terrormiliz Islamischer Staat war zuletzt der Bündniseinsatz auf rund 16.000 Soldaten aufgestockt worden. Sie bilden die afghanischen Sicherheitskräfte aus. An dem Einsatz sind auch 1.275 Bundeswehrsoldaten beteiligt.