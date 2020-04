Die Nato hat die anhaltende Gewalt durch die Taliban in Afghanistan verurteilt.

In einem gemeinsamen Statement der Nato-Botschafter werden die Aufständischen aufgerufen, ohne weitere Verzögerung in Friedensverhandlungen mit der afghanischen Regierung einzutreten. Die Taliban hatten zuletzt das Angebot von Präsident Ghani zurückgewiesen, zum Ramadanbeginn eine Waffenruhe zu vereinbaren. Die islamistische Miliz verlangt von der Regierung, zuerst deutlich mehr inhaftierte Kämpfer freizulassen. Ein Gefangenenaustausch war einer der Schlüsselpunkte des Abkommens, das die Aufständischen im Februar mit der US-Regierung geschlossen haben. Bei einem Taliban-Angriff in der Provinz Badghis im Nordwesten des Landes wurden heute mindestens 13 Kämpfer einer regierungstreuen Miliz getötet.