Die Nato hat vor ihrer Entscheidung über einen Truppenabzug aus Afghanistan die radikalislamischen Taliban aufgefordert, ihre Verpflichtungen aus der Friedensvereinbarung mit den USA einzuhalten.

Nato-Generalsekretär Stoltenberg sagte, das Bündnis verlange einen Rückgang der Gewalt als Voraussetzung für den Abzug. Er verwies dabei auf eine Zunahme von Anschlägen auf Mitglieder der afghanischen Zivilgesellschaft wie Journalisten. Zudem müssten die Taliban alle Beziehungen zu internationalen Terroristen einschließlich Al-Kaida abbrechen.



Die Nato-Verteidigungsminister wollen Mitte Februar über die Zukunft des Einsatzes in Afghanistan beraten. Die USA hatten den Taliban in einem Friedensabkommen Ende Februar 2020 den Abzug aller internationalen Truppen in Aussicht gestellt. Bedingung war, dass die islamistische Miliz die Gewalt deutlich reduziert und anderen extremistischen Organisationen keine Zuflucht gewährt. Außerdem verpflichteten sich die Taliban zu direkten Gesprächen mit der Regierung in Kabul. Diese sind bisher aber ohne Ergebnis.

Diese Nachricht wurde am 04.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.