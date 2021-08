NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat die Taliban in Afghanistan davor gewarnt, das Land zu einem Hort des internationalen Terrorismusses zu machen.

Diejenigen, die jetzt die Macht übernommen hätten, sollten sich davor hüten, Terroristen Unterschlupf zu gewähren, sagte Stoltenberg bei einer Pressekonferenz des Verteidigungsbündnisses in Brüssel. Das Gebot der Stunde sei aber zunächst, möglichst viele Menschen aus dem Land zu bringen. Der Flughafen der Hauptstadt Kabul müsse dazu offengehalten werden. Generell sei die Situation in Afghanistan erschreckend. Es sei traurig, dass es den Verbündeten in 20 Jahren nicht gelungen sei, Afghanistan zu stabilisieren.



Stoltenberg erklärte, die NATO müsse aus den jüngsten Ereignissen Lehren ziehen. Die Frage sei, warum die afghanischen Streitkräfte, die man über so viele Jahre hinweg ausgebildet, ausgerüstet und unterstützt habe, nicht in der Lage gewesen seien, den Taliban stärker Widerstand zu leisten.

Diese Nachricht wurde am 17.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.