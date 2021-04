Die Nato hat offiziell die Vorbereitungen für den Rückzug ihrer Soldaten aus Afghanistan eingeleitet. Die Außen- und Verteidigungsminister der 30 Bündnisstaaten einigten sich nach Angaben des Militärbündnisses darauf, am 1. Mai "geordnet, koordiniert und überlegt" mit dem Truppenabzug zu beginnen. Alle Nato-Truppen sollen Afghanistan demnach "innerhalb weniger Monate" verlassen.

Für die Vereinigten Staaten gab Präsident Biden den Termin in Washington bekannt und fügte hinzu, es sei Zeit, "Amerikas längsten Krieg" zu beenden. Die USA hätten ihre Mission in Afghanistan erfüllt.



Derzeit sind noch etwa 10.000 Soldaten aus Nato-Ländern und Partnernationen in Afghanistan. Sie sollen die Regierung in Kabul durch Ausbildung und Beratung von Sicherheitskräften unterstützen. Deutschland hat zurzeit rund 1.100 Bundeswehr-Soldaten vor Ort und ist damit der größte Truppensteller nach den USA.

Deutschland will Abzug "synchronisieren"

Gestern hatte sich bereits US-Außenminister Blinken bei seinem Besuch in Brüssel für einen gemeinsamen Abzug der Nato-Truppen aus Afghanistan ausgesprochen. Da das gemeinschaftliche Militärbündnis die gesetzten Ziele erreicht habe, sei nun auch ein gemeinsamer Abzug geboten. Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer erklärte, Deutschland werde seine Pläne mit dem Bündnis "synchronisieren".

Verhaltene Reaktion in Kabul

Afghanistans Präsident Ghani nahm die Ankündigung der Veereinigten Staaten zurückhaltend auf. Sein Land respektiere die Entscheidung, schrieb Ghani nach einem Telefongespräch mit US-Präsident Biden auf Twitter. Man werde mit den amerikanischen Partnern zusammenarbeiten, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.



Zudem wolle man weiter mit den USA und der Nato an den laufenden Friedensbemühungen arbeiten. Der Präsident versicherte gleichzeitig, dass die Sicherheitskräfte des Landes in der Lage seien, das Land und die Bevölkerung zu verteidigen.



Das russische Außenministerium warnte vor einer Eskalation in Afghanistan durch den US-Rückzug. Dadurch könnten zudem die Friedensverhandlungen zwischen den Taliban und der Regierung in Kabul untergraben werden.



Der 1. Mai war in dem Abkommen der Vereinigten Staaten unter dem früheren Präsidenten Trump mit den Taliban vereinbart worden. Nach Ansicht der Islamisten allerdings hätten die US-Soldaten ihren Abzug bis dahin bereits abgeschlossen haben müssen.

