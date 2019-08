Am 100. Unabhängigkeitstag in Afghanistan hat es heute weitere Anschläge gegeben.

Dabei wurden mindestens 34 Menschen verletzt. Nach Angaben der Behörden detonierten die Sprengsätze in der ostafghanischen Stadt Dschalalabad in Restaurants und auf öffentlichen Plätzen. Bislang hat keine Gruppierung die Taten für sich reklamiert. Am Wochenende waren bei einem schweren Anschlag auf eine Hochzeitsgesellschaft in Kabul 63 Menschen getötet und mehr als 180 verletzt worden. Präsident Ghani kündigte Konsequenzen an und erklärte, man wolle alle Verstecke der Terrormiliz IS in Afghanistan ausheben.