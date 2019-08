Die Talibanmilizen in Afghanistan sind nach eigenen Worten bereit für ein Friedensabkommen.

Ein Taliban-Sprecher bestätigte, dass am Vormittag Verhandlungen darüber in Doha im Golfemirat Katar begonnen haben. Es ist die achte Runde in den Friedensgesprächen zwischen den USA und den Islamisten.



Der US-Sondergesandte für Afghanistan, Khalilzad, schrieb auf Twitter, man strebe eine Friedensvereinbarung an, nicht eine Abzugsvereinbarung. Die US-Präsenz sei von den Bedingungen im Land abhängig, ebenso wie ein Truppenabzug.



Den USA war in den vergangenen Wochen vorgeworfen worden, mit einem Abkommen mit den radikalislamischen Taliban vor allem einen raschen Truppenabzug aus dem Land erreichen zu wollen.