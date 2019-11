Nach dem Kurzbesuch von Präsident Trump bei US-Soldaten in Afghanistan scheint wieder Bewegung in die Friedensverhandlungen mit den Taliban zu kommen. Die radikal-islamische Gruppe bestätigte, dass es neue Gepräche mit den USA geben soll. Trump hatte sie im September für beendet erklärt.

Ein Sprecher der Taliban erklärte, man sei zu weiteren Verhandlungen mit den USA bereit. Einzelheiten nannte er allerdings nicht. Trump hatte gestern Abend während eines nicht angekündigten Besuchs bei den amerikanischen Truppen in Afghanistan bekanntgegeben, dass die Gespräche wieder aufgenommen würden. Er nährte damit neue Hoffnungen auf eine Verständigung mit den Taliban und ein Ende der Gewalt. Trump sagte auf der Militärbasis Bagram, seiner Einschätzung nach seien die Islamisten zu einem Waffenstillstand bereit. Im September hatte er die Gespräche für "tot" erklärt. Grund war ein Bombenattantat der Taliban in Kabul, durch das zwölf Menschen getötet wurden, unter ihnen ein US-Soldat.



Trump feierte gestern mit den US-Soldaten in Afghanistan Thanksgiving, das amerikanische Erntedankfest. Er wurde vom afghanischen Präsidenten Ghani begleitet. In dem Land sind derzeit noch etwa 12.000 US-Soldaten stationiert.