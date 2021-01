Die neue US-Regierung unter Präsident Biden hat den Taliban in Afghanistan mangelnden Friedenswillen vorgeworfen.

Die Miliz halte sich nicht an ihre Zusage, terroristische Angriffe einzustellen und Attentate auf die afghanische Armee zu unterlassen, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums. Dennoch stehe Washington zu dem Abkommen mit den Taliban. Über die künftige Stärke der US-Truppen in Afghanistan gebe es bisher aber noch keine Entscheidung, fügte er hinzu.



Im Februar vergangenen Jahres hatten die USA und die Taliban ein Abkommen geschlossen, in dem die Amerikaner einen Truppenabzug in Aussicht stellten, wenn im Gegenzug die Taliban mit der afghanischen Regierung Friedensgespräche aufnehmen.

Diese Nachricht wurde am 28.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.