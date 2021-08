Die US-Botschaft in Afghanistan hat alle Amerikaner in der Nähe des Flughafens von Kabul dazu aufgerufen, das Gebiet wegen einer - wie es hieß - "spezifischen, glaubwürdigen Bedrohung" sofort zu verlassen. Auch Präsident Biden warnt vor der Gefahr eines weiteren Terror-Anschlags.

Die in der Nacht von der Botschaft veröffentlichte Warnung fiel eindringlicher und konkreter aus als ähnliche Appelle an den Tagen zuvor. Weiter hieß es, wer nicht ohnehin schon dort sei, solle aufgrund der Gefahrenlage auch gar nicht erst zum Flughafen kommen und sich von allen Zugangstoren fernhalten.



Vor einem der Tore des Geländes hatte sich am Donnerstag ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt. Dabei wurden Dutzende Zivilisten und 13 US-Soldaten getötet, die an dem Evakuierungseinsatz in Kabul beteiligt waren. US-Präsident Biden hatte ebenfalls von der Gefahr eines weiteren Terroranschlags gesprochen. Die Vereinigten Staaten haben inzwischen mit dem Abzug ihrer Soldaten vom Flughafen begonnen. Bis Dienstag wollen sie ihre Truppen aus Kabul komplett abziehen und auch die Evakuierungsflüge einstellen.

