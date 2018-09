In Afghanistan hat ein neuer Oberbefehlshaber das Kommando über die Nato-Truppen und die amerikanischen Streitkräfte übernommen.

Der amerikanische General Miller übernahm das Amt von seinem Vorgänger Nicholson. Miller hatte zuvor den Oberbefehl über mehrere Elite-Spezialmissionen. Bei der Zeremonie heute in Kabul erklärte er, man stehe vor harten Entscheidungen. Um eine politische Aussöhnung in Afghanistan zu erreichen, sei militärischer Druck nötig.



Derzeit sind rund 16.000 Nato-Soldaten in dem Land stationiert. Ihre Aufgabe ist es, die afghanischen Streitkräfte zu trainieren und zu beraten.