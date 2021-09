Seit ihrer erneuten Machtübnahme in Afghanistan haben die Taliban einem Bericht zufolge zahlreiche Errungenschaften im Bereich Menschenrechte zunichte gemacht.

Mehrere Organisationen beklagen, es seien zahlreiche Verbrechen verübt worden - entgegen der wiederholten Beteuerungen der radikal-islamischen Taliban, die Rechte von Afghaninnen und Afghanen zu respektieren. Beispielsweise seien gezielt Zivilisten getötet worden, heißt es in dem Bericht, der unter anderem von Amnesty International erstellt wurde. Zudem seien Vergeltungsakte verzeichnet worden, Frauen würden unterdrückt, Proteste niedergeschlagen und Medien eingeschränkt. Generell herrsche in Afghanistan ein Klima der Angst. Deshalb müsse man davon ausgehen, dass es deutlich mehr als die bekannten Vorfälle gebe.



Die Menschenrechtsorganisationen forderten die Vereinten Nationen dazu auf, die Beweise der Verbrechen gegen internationales Recht in Afghanistan zu dokumentieren und zu sichern.

Diese Nachricht wurde am 21.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.