In der afghanischen Hauptstadt Kabul befinden sich noch immer Tausende Menschen am Flughafen.

Wie ein Sprecher der Bundeswehr erklärte, hat sich die Lage allerdings etwas entspannt. Zuletzt waren sieben Menschen im Gedränge ums Leben gekommen. Die US-Regierung warnte zudem vor der Gefahr von Anschlägen durch die Terrormiliz IS am Flughafen. Der nationale Sicherheitsberater der USA, Sullivan, sprach von einer realen Bedrohung, die man äußerst ernst nehme. Die islamistischen Taliban und der regional aktive Zweig des IS gelten als verfeindet.

Forlaufender Evakuierungseinsatz

Nach Angaben aus US-Regierungskreisen wurden seit Beginn des Evakuierungseinsatzes vor rund einer Woche inzwischen mehr als 25.000 Menschen aus Kabul ausgeflogen - darunter rund 2.500 nach Deutschland. Die Bundeswehr bereitet zusätzlich den Transport von Hilfsgütern nach Kabul vor. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer sagte, Lebensmittel und Hygieneartikel würden über das Drehkreuz im usbekischen Taschkent nach Afghanistan gebracht.

Auch zivile Maschinen im Einsatz

Die USA setzten inzwischen eine gesetzliche Sonderklausel in Kraft, die zivile Fluggesellschaften verpflichtet, sich an dem Evakuierungseinsatz zu beteiligen. Verteidigungsminister Austin bestellte unter anderem bei Delta und American Airlines 18 Maschinen. Das US-Militär bringt die geretteten Menschen auf Stützpunkte in der Golfregion sowie nach Ramstein in Rheinland-Pfalz. Die zivilen Maschinen sollen die Menschen von dort weitertransportieren.

G7-Sondergipfel einberufen

Am kommenden Dienstag wollen die G7-Staaten in einer Sondersitzung über weitere Evakuierungsmaßnahmen und humanitäre Hilfen beraten. Das kündigte der britische Premierminister Johnson an, der auch den Vorschlag für die Videokonferenz gemacht hatte. Johnson schrieb bei Twitter, angesichts der Machtübernahme durch die Taliban sei es entscheidend, dass die internationale Gemeinschaft zusammenarbeite. Es gehe darum, sichere Evakuierungen zu gewährleisten und eine humanitäre Katastrophe zu verhindern. Zudem wolle man das afghanische Volk unterstützen, die Errungenschaften der letzten 20 Jahre zu sichern. Neben Großbritannien gehören Deutschland, die USA, Frankreich, Italien, Kanada und Japan zur Runde der G7.

Diese Nachricht wurde am 22.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.