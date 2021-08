Die Bundeswehr hat eine erste Gruppe von Bundesbürgern und Ortskräften aus Kabul in Sicherheit gebracht. Das teilte das Bundesverteidigungsministerium mit. In der Nacht startete demnach ein A400M-Transportflugzeug in Richtung Taschkent in Usbekistan. Zunächst konnten nur sieben Personen an Bord genommen werden. Mehr Menschen habe die Botschaft nicht mehr rechtzeitig zum Flughafen bringen können, hieß es.

Der verteidigungspolitische Sprecher der Union, Wadephul, bestätigte die Zahl sieben im Deutschlandfunk [Audio]. Zuvor war in Medien darüber spekuliert worden. Wadephul kündigte eine kritische Aufarbeitung der Evakuierung in Afghanistan an. Zudem müsse die Bundesregierung nun erklären, warum sie die Lage bis zuletzt falsch eingeschätzt und erst spät gehandelt habe, betonte er. Zwar liefen die Evakuierungen der Bundesregierung in Afghanistan nun hochprofessionell ab, doch viele Ortskräfte könnten wahrscheinlich nicht mehr gerettet werden.



Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer sprach im ARD-Fernsehen von einer chaotischen Situation vor Ort, die die Ausreise weiterer Personen verhindert habe. Zudem sei es in erster Linie bei dem Flug darum gegangen, Soldaten zur Absicherung der Evakuierungsflüge nach Kabul zu bringen. Sie hoffe, dass in den kommenden Tagen eine Luftbrücke aufgebaut werden könne.

Zweiter Evakuierungsflug: "So viele Menschen wie möglich ausfliegen"

Die Bundeswehr setzte ihre Evakuierungsflüge am Mittag fort. Eine zweite Maschine war von der usbekischen Hauptstadt Taschkent gestartet und am frühen Nachmittag in Kabul gelandet. Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer sagte in Berlin, man werde mitnehmen, was vom Platz her in das Flugzeug passe. Dies betreffe deutsche Staatsbürger, gefährdete Afghanen und Staatsbürger verbündeter Nationen. Der Auftrag der Bundeswehr sei, so viele Menschen wie möglich auszufliegen.



Die USA rechnen nach Angaben des Verteidigungsministeriums damit, pro Tag 5.000 bis 9.000 Personen aus Kabul ausfliegen zu können. In den USA stünden drei Militärstützpunkte bereit, um in den kommenden Wochen bis zu 22.000 afghanische Helfer aufzunehmen, erklärte ein Sprecher im Fernsehsender CNN.



Außenminister Maas schrieb auf Twitter, die Lage am Flughafen in Kabul habe sich inzwischen stabilisiert. Botschaftsangehörige hätten bereits Schutzpersonen darüber informiert, dass sie ausgeflogen werden könnten.



Auch andere Länder fliegen unterdessen ihre Staatsangehörigen und afghanische Ortskräfte aus. Unter anderem bestätigten die Regierungen von Frankreich und Japan die Landung von ersten Maschinen aus Afghanistan in Dubai.



Nach Angaben von Bundesentwicklungsminister Müller sind noch rund 1.000 afghanische Ortskräfte in laufenden Projekten der Entwicklungshilfe, die mit ihren Familienangehörigen gerettet werden müssen. Die afghanischen Ortskräfte der Entwicklungshilfe würden bei der Ausreise gleich behandelt, "wie die der Bundeswehr", sagte der CSU-Politiker der Zeitung "Augsburger Allgemeine". Bei der Evakuierung Kabuls dürften aber auch "engagierte Menschenrechtlerinnen und Journalistinnen nicht vergessen werden."

Bundeswehrsoldaten vor Ort

Wegen der chaotischen Lage auf dem Flughafen hatte sich die Evakuierungsmission gestern zudem verzögert. Das Flugzeug musste stundenlang über der afghanischen Hauptstadt kreisen, bevor eine Landung möglich war. Um weitere Flüge vorzubereiten, blieben Bundeswehr-Soldaten vor Ort in Kabul. Die Fallschirmjäger sollen auch US-Soldaten dabei unterstützen, auf dem Flughafen wieder Ordnung herzustellen



Vorgesehen ist, eine Luftbrücke zwischen Kabul und Taschkent einzurichten. Deutsche Staatsbürger und afghanische Ortskräfte sollen zunächst in die Hauptstadt Usbekistans ausgeflogen und dann mit Charterflugzeugen nach Deutschland gebracht werden.

Diese Nachricht wurde am 17.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.