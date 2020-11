Nach dem tödlichen Terrorangriff auf die Universität der afghanischen Hauptstadt Kabul hat sich die bisher angegebene Zahl an Opfern fast verdoppelt.

Die Behörden melden inzwischen mindestens 35 Totote. Bisher wurden 19 Opfer gemeldet. Zahlreiche weitere Menschen wurden verletzt.



Zuvor hatte die IS-Terrormiliz das Attentat für sich reklamiert. Zwei ihrer Kämpfer hätten den Anschlag ausgeführt, hieß es in einer im Internet vebreiteten Nachricht der Gruppe. In Behördenangaben war zuvor von drei Angreifern die Rede gewesen. Sie hatten während einer Abschlussfeier das Universitätsgelände gestürmt und das Feuer eröffnet. Die Polizei erschoss die Täter nach einem mehrstündigen Feuergefecht.



UNO-Generalsekretär Guterres verurteilte die Attacke als Angriff auf das Menschenrecht auf Bildung. Auch die Europäische Union sprach von einem verachtenswürdigen Terror-Akt. Es handele sich bereits um den zweiten Anschlag auf eine Bildungseinrichtung in Kabul in weniger als zehn Tagen.



In Afghanistan wird heute der Opfer gedacht. Die Regierung verkündete einen Tag der Trauer.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.