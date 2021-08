Der weltweit größte Zusammenschluss islamischer Staaten - die "Organisation für Islamische Zusammenarbeit" - hat einen gemeinsamen Appell an die Taliban in Afghanistan gerichtet.

Die 57 Mitgliedsländer forderten die neuen militant-islamistischen Machthaber zur Versöhnung auf. In der Erklärung nach einer Konferenz in Saudi-Arabien hieß es, nur durch Verzicht auf Gewalt, sowie durch Zusammenarbeit und gegenseitigen Respekt sei Frieden möglich.



Eine Woche nach der Machtübernahme der Taliban befinden sich am Flughafen der Hauptstadt Kabul noch immer Tausende Menschen. Wie ein Sprecher der Bundeswehr erklärte, hat sich die Lage allerdings etwas entspannt. Zuletzt waren sieben Menschen im Gedränge ums Leben gekommen. Die US-Regierung warnte zudem vor der Gefahr von Anschlägen durch die Terrormiliz IS am Flughafen. Der nationale Sicherheitsberater der USA, Sullivan, sprach von einer realen Bedrohung, die man äußerst ernst nehme.



Nach Angaben aus US-Regierungskreisen wurden seit Beginn des Evakuierungseinsatzes vor rund einer Woche inzwischen mehr als 25.000 Menschen aus Kabul ausgeflogen - darunter rund 2.500 nach Deutschland.

