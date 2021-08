Pakistan hat angekündigt, nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan keine weiteren Flüchtlinge aus dem Nachbarland mehr aufzunehmen.

Der Botschafter Pakistans in Deutschland, Faisal, sagte dem "Tagesspiegel", sein Land habe mit seinen rund 220 Millionen Einwohnern bereits zwischen drei und vier Millionen Afghanen aufgenommen. Jetzt sollten reichere und größere Länder Geflüchtete von dort beherbergen. Welche Länder dies genau sein sollten, sagte er nicht. Pakistan unterstütze zudem mit allen Kräften die Ausreise , die Grenzen würden erst einmal geöffnet bleiben. Die internationale Gemeinschaft müsse jetzt mit den Taliban sprechen, um eine Lösung zu finden. Bundesaußenminister Maas will heute in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad Gespräche über die Lage in Afghanistan führen.



Die EU-Innenminister treffen sich heute zudem in Brüssel, um über mehr finanzielle Hilfen für die Nachbarstaaten Afghanistans zu beraten. Mit deren Unterstützung und mit möglichen anderen Transitländern will die Europäische Union eine größere Fluchtbewegung nach Europa abwenden.

Diese Nachricht wurde am 31.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.