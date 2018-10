In Afghanistan haben heute Früh Parlamentswahlen begonnen.

Rund neun Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, sich zwischen gut 2500 Kandidaten zu entscheiden, die sich um 250 Sitze im Parlament bewerben.



Präsident Ghani gab bereits seine Stimme ab. In einer Fernsehansprache lobte er den Einsatz der Sicherheitskräfte. Mehr als 54.000 Polizisten und Soldaten sichern die Abstimmung. Die radikal-islamische Taliban-Miliz kündigte Angriffe auf Wahlzentren an. Die Menschen sollten zuhause bleiben, um ihr Leben nicht zu gefährden, erklärte ein Sprecher. In der Provinz Kandahar im Süden Afghanistans wurde die Wahl nach dem Anschlag auf den dortigen Polizeichef um eine Woche verschoben.



Mit dem Endergebnis der Abstimmung wird aufgrund der komplizierten Auszählung frühestens in zwei Wochen gerechnet.