Das US-Verteidigungsministerium sieht in den jüngsten Kämpfen zwischen afghanischen Soldaten und den islamistischen Taliban keine Bedrohung für den Abzug der internationalen Einheiten.

Die Gefechte hätten bislang keine bedeutenden Auswirkungen auf die Planungen gehabt, sagte ein Pentagon-Sprecher. In der vergangenen Woche hatte der Abzug der verbliebenen Nato-Soldaten begonnen. Am Sonntag übergaben die US-Streitkräfte das Camp Antonik in der südlichen Unruheprovinz Helmand an afghanische Spezialeinheiten. Der Rückzug soll bis spätestens Mitte September abgeschlossen sein. Bislang ist unklar, ob die Taliban Angriffe auf abziehende Soldaten unterlassen werden. Sie werfen den USA den Bruch einer Vereinbarung vor, die noch unter der früheren Trump-Regierung geschlossen worden war und die einen Abzug aller amerikanischen Truppen bis zum 1. Mai vorsah.



Eine Friedensvereinbarung zwischen der Regierung in Kabul und den Islamisten ist bislang nicht in Sicht.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.