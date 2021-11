In Afghanistan hat die erste Impfkampagne gegen Kinderlähmung seit der Machtübernahme der Taliban begonnen.

Ziel der Weltgesundheitsorganisation ist es, rund zehn Millionen ungeimpfte Kinder unter fünf Jahren zu erreichen. Die Polio-Impfungen sollen auch in Gebieten durchgeführt werden, zu denen die Taliban für solche Maßnahmen bisher keinen Zutritt gewährt hatten. Vor ihrer Machtübernahme hatten die Islamisten unter den Bewohnern der von ihnen kontrollierten Gebiete verbreitet, bei der Impfung handele es sich um eine Verschwörung des Westens, um muslimische Kinder unfruchtbar zu machen.



Afghanistan und das benachbarte Pakistan sind die einzigen Länder weltweit, in denen es die Kinderlähmung noch gibt. Die Krankheit war in aller Welt verbreitet, bis in den 50er Jahren ein Impfstoff gegen das Poliovirus entwickelt wurde.

