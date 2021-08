Die Innenminister der Europäischen Union haben keine gemeinsame Position zum Umgang mit Migranten aus Afghanistan gefunden. Österreich, Tschechien und Dänemark beharrten auf ihrem Standpunkt, Hilfe vor Ort anzubieten, jedoch keine Menschen in ihren Ländern aufzunehmen.

Der österreichische Innenminister Nehammer appellierte an die Menschen, die Afghanistan aus Furcht vor den neuen Machthabern der militant-islamistischen Taliban verlassen wollen, sich nicht auf den Weg zu machen. Ihnen werde in der Region geholfen.



Zuvor hatte EU-Innenkommissarin Johansson vorgeschlagen, die Europäische Union solle Frauen, Kinder, Richter, Journalisten und Menschenrechtler aufnehmen, die nun in Gefahr seien.



Bundeskanzlerin Merkel geht davon aus, dass bis zu 40.000 Menschen aus Afghanistan nach Deutschland gebracht werden müssten. Dazu gehörten ehemalige Ortskräfte sowie ihre Angehörigen, sagte Merkel in Berlin. Man fühle sich diesen Menschen verpflichtet. Außenminister Maas hofft in diesem Zusammenhang auf eine Kooperation mit den Taliban. Diese hätten sicheres Geleit zugesagt, erklärte Maas bei einem Besuch des Nachbarlandes Pakistan.

