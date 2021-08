Der FDP-Politiker Thomae fordert eine umfassende Aufarbeitung der Entscheidungen im Zusammenhang mit dem Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan.

Er sagte im Deutschlandfunk [Audio], die Fehleinschätzung habe eine solche Tragweite, Dimension und Tragik, dass es nicht bei einer Sitzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums bleiben könne. Sein Eindruck nach der ersten Zusammenkunft gestern sei, dass ein, Zitat, "multiples Organversagen" vorliege, so Thomae. Es werde am Ende nicht möglich sein, einer Person oder Institution allein die Schuld zuzuweisen.



Die Bundesregierung und der Bundesnachrichtendienst stehen wegen der mangelnden Vorbereitung auf eine rasche Machtübernahme der Taliban massiv in der Kritik. Das Magazin "Der Spiegel" berichtet, der Auslandsgeheimdienst habe in den vergangen Jahren immer wieder vor einem Zusammenbruch des afghanischen Staates gewarnt. Der BND sei mit seinen Analysen in den zuständigen Ministerien allerdings kaum auf Gehör gestoßen.

Maas sieht Verantwortung beim BND

Bundesaußenminister Maas warf dagegen dem Bundesnachrichtendienst vor, die Lage in Afghanistan falsch eingeschätzt zu haben. Der SPD-Politiker sagte dem "Spiegel", damit trage der Geheimdienst eine erhebliche Verantwortung für das außenpolitische Debakel rund um den Afghanistan-Einsatz. Aufgrund dieser fehlerhaften Berichte seien Entscheidungen nach bestem Wissen und Gewissen getroffen worden. Sie seien aber im Ergebnis falsch gewesen, mit katastrophalen Folgen, so Maas. Das könne nicht ohne Konsequenzen für die Arbeitsweise der deutschen Nachrichtendienste bleiben.

Diese Nachricht wurde am 20.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.