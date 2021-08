Bundesaußenminister Maas hat der Türkei Unterstützung für den Betrieb des Flughafens der afghanischen Hauptstadt Kabul angeboten.

Maas sagte nach einem Gespräch mit seinem Amtskollegen Cavusoglu in Antalya, die Hilfe könne finanzieller und technischer Art sein. Die Türkei hatte bereits zuvor Interesse gezeigt, den Kabuler Flughafen mit Soldaten abzusichern und den Weiterbetrieb zu übernehmen. Eine Aufnahme von Flüchtlingen aus Afghanistan lehnte Cavusoglu erneut ab. Die Türkei habe bereits - so wörtlich - "ihre ethische Verantwortung übernommen".



Außenminister Maas signalisierte zudem Unterstützung für einen Vorschlag Frankreichs und Großbritanniens, in Kabul eine Sicherheitszone einzurichten.

Präsident Macron hatte der Zeitung "Le Journal du Dimanche" gesagt, diese solle unter der Kontrolle der Vereinten Nationen stehen und die Fortsetzung der humanitären Operationen ermöglichen. Über den Vorschlag soll nach den Worten Macrons heute auf einem Treffen der Vetomächte des UNO-Sicherheitsrates gemeinsam mit Generalsekretär Guterres beraten werden.

Diese Nachricht wurde am 30.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.