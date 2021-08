Bundesaußenminister Maas hat vor einer internationalen Isolierung Afghanistans gewarnt.

Nach seinem Besuch im Emirat Katar sagte der SPD-Politiker, es führe "kein Weg vorbei an Gesprächen mit den Taliban". Es gehe nicht um formale Fragen wie die Anerkennung einer neuen Regierung, sondern um praktische Themen. Man könne sich Instabilität in Afghanistan nicht leisten. Maas deutete zudem an, die deutsche Botschaft in Kabul wiederzueröffnen, falls es die Sicherheitslage erlaube.



Im ZDF äußerte sich der Außenminister optimistisch, eine Lösung für die in Afghanistan verbliebenen Deutschen und für afghanische Ortskräfte zu erreichen. Die Taliban hätten sich bereiterklärt, sie ausreisen zu lassen, und sie seien auf internationale Hilfe angewiesen. Die westlichen Staaten seien aber nicht erpressbar, versicherte er. Die Zahl der noch in Afghanistan befindlichen Deutschen bezifferte Maas auf etwa 300.

