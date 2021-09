Die neuen Machthaber der Taliban in Afghanistan können aus westlicher Sicht zunächst nicht mit einer breiten internationalen Anerkennung rechnen. Nach einer Videokonferenz mit Vertretern von EU-Staaten, NATO-Ländern und der UNO sagte US-Außenminister Blinken, eine Legitimität müssten sich die Islamisten durch ihr Handeln verdienen.

Bundesaußenminister Maas, der - wie Blinken - auf der US-Basis Ramstein an der Konferenz teilnahm, plädierte dafür, die Gespräche mit den militanten Islamisten angesichts weiterer geplanter Evakuierungsflüge fortzusetzen. Die Vereinten Nationen teilten mit, dauerhafter Frieden und Stabilität in Afghanistan hingen von einer "bedeutenden Beteiligung" von Frauen, sowie ethnischer, religiöser und Minderheitengruppen ab.



Die von den islamistischen Taliban eingesetzte Übergangsregierung besteht aus 33 Männern - viele von ihnen waren bereits vor 20 Jahren an der Macht, als die Taliban erstmals Afghanistan beherrschten. Zuletzt untersagten sie am Abend sämtliche Protestkundgebungen im Land. In den vergangenen Tagen waren mehrere Demonstrationen gewaltsam aufgelöst worden.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.