In Afghanistan haben Kämpfer der Taliban bei Überfällen in verschiedenen Landesteilen mehr als 22 Polizisten getötet.

In der südöstlichen Provinzhauptstadt Ghasni wurden nach Angaben der Regierung mindestens 15 Sicherheitskräfte getötet. In der nordöstlichen Provinz Badachschan dauern die Kämpfe noch an. Dort seien mindestens sieben Polizisten bei Überfällen der Taliban ums Leben gekommen, sagte ein Provinzrat. Gestern waren zwölf Sicherheitskräfte getötet worden. Der afghanische Verteidigungsminister Chalid erklärte unlängst, er rechne im Rahmen der Frühjahrsoffensive mit massiven Angriffen der Taliban.



Vor einigen Tagen waren nach Angaben der UNO-Mission bei einem US-Luftangriff in Kundus mindestens 13 Zivilisten getötet worden. Die amerikanische Luftwaffe hatte afghanische Bodentruppen bei Gefechten mit Taliban-Kämpfern unterstützen wollen.