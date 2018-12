Die afghanische Führung hat gelassen auf den angekündigten Teilabzug der US-amerikanischen Truppen reagiert.

Präsident Ghani erklärte, dies werde keine Auswirkung auf die Sicherheit im Land haben. Afghanische Kräfte hätten schon in den vergangenen vier Jahren "vollständige Kontrolle" ausgeübt.



Ein Sprecher von Bundesverteidigungsministerin von der Leyen sagte dagegen, die afghanischen Sicherheitskräfte benötigten weiterhin Unterstützung. Auch die Nato bekräftigte ihr Engagement in Afghanistan. Das Land dürfe nie wieder ein sicherer Rückzugsort für Terroristen werden.



In Afghanistan hat es in den vergangenen Monaten wieder vermehrt Anschläge unter anderem der radikal-islamischen Taliban gegeben. US-Präsident Trump will dennoch etwa die Hälfte der 14.000 amerikanischen Soldaten abziehen.