Der afghanische Präsident Ghani hat den radikal-islamischen Taliban die Schuld am vorläufigen Scheitern der Friedensverhandlungen mit den USA gegeben.

Das Ende der Gespräche sei auf die andauernde Gewalt der Taliban zurückzuführen, erklärte Ghani in der Hauptstadt Kabul. Einen echten Frieden könne es nur geben, wenn die Islamisten aufhörten, Afghanen zu töten. Außerdem müssten sie einen Waffenstillstand akzeptieren und direkte Gespräche mit der afghanischen Regierung führen.



US-Präsident Trump hatte gestern ein für heute geplantes Geheimtreffen mit Taliban-Anführern und Ghani in Camp David abgesagt. Er begründete dies per Twitter mit einem Selbstmordanschlag in Kabul am Donnerstag, bei dem zwölf Menschen getötet wurden, darunter ein US-Soldat.



Seit Juli 2018 sprechen Vertreter der USA und der Islamisten über eine politische Lösung des Konflikts. Die USA wollen aus Afghanistan abziehen, verlangen aber von den Taliban Garantien, dass das Land kein Rückzugsgebiet für Terroristen wird.