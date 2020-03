Das Abkommen zwischen den USA und den Taliban-Milizen in Afghanistan ist bei der Regierung in Kabul in einem zentralen Punkt auf Vorbehalte gestoßen.

Präsident Ghani erklärte, für den vereinbarten Gefangenenaustausch könne er keine Zusage machen. Darüber zu entscheiden, komme nicht den USA zu, sondern sei das Recht des afghanischen Volkes. Damit zeichnen sich schwierige direkte Verhandlungen zwischen der Regierung in Kabul und den Taliban ab.



Die USA hatten mit den Vertretern der Milizen vereinbart, dass bis zum 10. März als vertrauensbildende Maßnahme rund 5.000 Taliban-Gefangene freikommen sollen und 1.000 Gefangene der anderen Seite. Zugleich sichern die USA in dem Abkommen zu, ihre Truppen binnen 14 Monaten vollständig abzuziehen. Die Taliban verpflichten sich, Terrorgruppen keinen Schutz zu gewähren und mit der Regierung in Kabul Friedensgespräche aufzunehmen.



UNO-Generalsekretär Guterres begrüßte das Abkommen als einen bedeutenden Schritt, um eine dauerhafte politische Lösung für Afghanistan zu erreichen. In Berlin sprach Außenminister Maas von einer lang ersehnten Chance auf einen Friedensprozess.