In Afghanistan ist die Präsidentenwahl um drei Monate verschoben worden.

Nach Angaben der Wahlkommission soll die ursprünglich für April geplante Abstimmung nun am 20. Juli 2019 stattfinden. Auch die Wahl der Volksvertretungen in den Provinzen und Bezirken wurde auf diesen Tag verlegt. Die Verschiebung hatte sich seit längerem angedeutet. Die Wahlkommission will dadurch nach eigenen Angaben Probleme wie bei der Parlamentswahl im Oktober verhindern. Damals hatte es erhebliche organisatorische Probleme gegeben. Das Wahlergebnis steht noch nicht fest.



Viele Afghanen befürchten, dass die instabile Einheitsregierung von Präsident Ghani auseinanderbrechen und die radikalislamischen Taliban zurück an die Macht gelangen könnten. Die Miliz hat ihren Kampf gegen die Regierung ausgeweitet, während US-Präsident Trump 7.000 Soldaten aus Afghanistan abziehen will.