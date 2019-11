Über 150 afghanische Mädchen haben im Rahmen eines Projekts Programmieren gelernt.

"Code to Inspire" soll Frauen und Mädchen in Afghanistan stärken, indem sie zu Spiele-, Apps- und Website-Entwicklerinnen ausbildet werden. Das Projekt hat die Informatiklehrerin Fereschteh Forugh gegründet, die mittlerweile in New York lebt. Gemeinsam mit ihren Schülerinnen hat sie in diesem Jahr die Handy-App "Afghan Hero Girl" veröffentlicht, in dem ein Mädchen die Superheldin ist: Eine Prinzessin kämpft mit grünem Schleier in einer Schlossruine gegen einen bösen Zauberer, um ihre Familie zu retten.



Mit ihrem Projekt wolle sie für Gleichberechtigung in Afghanistan sorgen, wo Mädchen eingeschränkte Bildungschancen hätten und mit tief verwurzelter Diskriminierung konfrontiert seien, sagt Forugh. Mit den technischen Fähigkeiten könnten junge Frauen, sofern sie Internetzugang hätten, sicher von Zuhause aus arbeiten, so Forugh weiter.



Obwohl Frauenrechte und Bildung für Mädchen in Afghanistan seit dem Sturz der Taliban an Bedeutung gewonnen haben, greifen Islamisten noch immer Mädchenschulen an und bedrohen Schülerinnen.