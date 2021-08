In mehreren afghanischen Städten haben Menschen gegen die Taliban protestiert.

In der Stadt Asadabad im Nordosten des Landes wurden mehrere Menschen getötet, wie der Sender Al Dschasira berichtete. Demnach sollen Taliban-Kämpfer das Feuer auf eine Kundgebung eröffnet haben, deren Teilnehmer die alte Fahne der afghanischen Republik schwenkten. Auch in der Hauptstadt Kabul soll es vereinzelte Proteste gegeben haben. Gestern kam es in der Stadt Dschalalabad zu Demonstrationen gegen die Taliban. Berichten zufolge wurden dabei mehrere Menschen getötet.



Afghanistan erlangte heute vor 102 Jahren, am 19. August 1919, die Unabhängigkeit von Großbritannien.

