Die radikal-islamischen Taliban haben die Provinzhauptstadt Sarandsch im Südwesten Afghanistans eingenommen.

Nach Angaben örtlicher Behörden fiel sie praktisch kampflos an die Milizionäre. Bilder in sozialen Medien zeigten die Taliban vor dem Sitz des Provinzgouverneurs. Die Stadt befindet sich an der iranischen Grenze und gilt wegen ihrer Lage als bedeutend.

Diese Nachricht wurde am 06.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.