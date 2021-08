In Afghanistan haben die Taliban zum ersten Mal seit mehreren Jahren eine Provinzhauptstadt eingenommen.

Nach Angaben örtlicher Behörden fiel die Stadt Sarandsch im Südwesten des Landes an die Islamisten. Ein Polizeisprecher machte mangelnde Verstärkung durch die Zentralregierung in Kabul dafür verantwortlich. Sarandsch befindet sich an der iranischen Grenze und gilt aufgrund der Lage als bedeutender Handelsknotenpunkt. Zudem wurde bekannt, dass die Taliban einen Sprecher der Regierung in Kabul töteten.



Die Taliban eroberten mit dem Abzug der internationalen Truppen zuletzt zunehmend Gebiete im Land. Im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen erklärte die Sonderbeauftragte für Afghanistan, Lyons, der Krieg sei in eine neue, tödlichere und destruktivere Phase eingetreten.

