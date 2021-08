Der afghanische Foto-Journalist Massoud Hossaini ist davon überzeugt, dass die westlichen Medien von den Taliban getäuscht werden.

Wenn er die Berichte seiner Kontakte im Land mit denen in internationalen Medien vergleiche, stelle er fest, wie wenige Geschichten aus Afghanistan tatsächlich erzählt würden, sagte der Träger des Pulitzer-Preises im Deutschlandfunk. Das liege auch daran, dass die Taliban zum Beispiel verhinderten, dass Fotos und Videos veröffentlicht würden.

Täuschung als Strategie

Hossaini zufolge wenden die Taliban die Täuschung der westlichen Medien als regelrechte Strategie an. Als Beispiel nannte er eine Ansprache im Pressezentrum der Regierung, in der sich die Taliban zur Pressefreiheit und auch zur Arbeit von Journalistinnen bekannt hätten. Gleichzeitig aber hätten sie eine Woche zuvor den Leiter genau dieses Pressezentrums ermordet - was die wenigsten westlichen Medien berichtet hätten.



Die Situation am Flughafen in Kabul haben die Taliban nach Einschätzung Hossainis orchestriert - und instrumentalisieren nun die westlichen Medien, darüber zu berichten. Damit lenkten sie von einer Wirklichkeit außerhalb des Flughafens und Kabuls ab, über die die internationale Gemeinschaft dringend mehr erfahren müsste, so der langjährige Mitarbeiter der Nachrichtenagentur AFP.

Sieg durch Propaganda

Außerdem benutzten die Islamisten die sozialen Medien zur Propaganda. Sie verbreiteten Falschmeldungen auf Facebook, Twitter oder Telegram und beeinflussten die Menschen so. Es kursierten zum Beispiel Meldungen über den Fall etlicher Provinzhauptstädte, bevor die Taliban tatsächlich die Macht übernommen hätten, erläuterte Hossaini. So hätten die Taliban letztlich per soziale Medien Städte zu erobert und letztlich den Krieg gewonnen.



Hossaini selbst hat Afghanistan verlassen, nachdem ihm nach einer Recherche im Norden Afghanistans über Zwangsverheiratungen von Mädchen an Taliban Rache angedroht wurde. Der 39-jährige hält sich nun in den Niederlanden auf.

Diese Nachricht wurde am 23.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.