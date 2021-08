Auf den Flughafen in Kabul ist offenbar erneut ein Angriff verübt worden.

Die Nachrichtenagentur Reuters meldet, mehrere Raketen seien auf den Flughafen abgefeuert worden. Sie seien aber von einem Raketenabwehrsystem abgefangen worden. Reuters beruft sich auf einen US-Regierungsbeamten.



Das US-Militär untersucht unterdessen nach dem gestrigen Luftangriff auf ein Auto der Terrormiliz Islamischer Staat in Kabul Berichte über mögliche zivile Opfer. In einer Stellungnahme der Kommandozentrale heißt es, der Einsatz habe eine unmittelbare Bedrohung für den Flughafen abgewendet. In dem zerstörten Fahrzeug habe sich eine große Menge Sprengstoff befunden, die womöglich zu weiteren Opfern geführt habe. Afghanische und amerikanische Medien hatten unter Berufung auf Augenzeugen von mehreren Toten berichtet, darunter auch Kinder.

