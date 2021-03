In Afghanistan hat die Regierung ein Singverbot für Mädchen in den Schulen nach heftiger Kritik wieder zurückgenommen.

Das afghanische Bildungsministerium erklärte in der Hauptstadt Kabul, das Verbot stehe nicht im Einklang mit der Haltung der Regierung. Am Mittwoch hatte das Ministerium eine Verordnung erlassen, die es Mädchen ab zwölf Jahren untersagt, die Nationalhymne oder andere Lieder in der Öffentlichkeit zu singen, sofern sie sich nicht in ausschließlich in weiblicher Gesellschaft befinden. Das Verbot sollte für Staats- und Privatschulen gleichermaßen gelten. Der Schritt war landesweit auf Kritik gestoßen. Die afghanische Menschenrechtskommission nannte das Verbot verfassungswidrig, und auch in den sozialen Medien gab es viel Protest. Das Verbot hatte Erinnerungen an die Schreckensherrschaft der Taliban in Afghanistan in den 1990er Jahren geweckt. Diese hatten damals Musik und Tanz verboten und die Rechte der Frauen stark eingeschränkt. Mädchen war der Schulbesuch untersagt.

