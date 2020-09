Die afghanische Regierung will zu Beginn ihrer Friedensgespräche mit den Taliban auf eine Waffenruhe dringen.

Eine Feuerpause sei der erste Test für die Islamisten, sagte Vizepräsident Saleh dem afghanischen Fernsehsender Tolo News. Nur wenn die Taliban einen Wafenstillstand akzeptierten, seien sie willens, den Frieden zu erreichen.



Die Gespräche sollen in Katar geführt werden. Ein Termin für den Beginn wurde noch nicht festgelegt. Die Taliban-Delegation und der US-Sondergesandte Khalilzad sind bereits in Doha. Die Delegation der afghanischen Regierung ist hingegen noch in Afghanistan. Saleh begründete dies damit, dass noch nicht alle logistischen Vorbereitungen für die Gespräche abgeschlossen seien.