In Afghanistan haben die radikal-islamischen Taliban und die Regierung in Kabul Gefangene ausgetauscht.

Nach Angaben der Aufständischen wurden ein amerikanischer und ein australischer Professor freigelassen, die sich seit 2016 in Gefangenschaft befanden. Beide hatten an der Amerikanischen Universität von Kabul gelehrt. Im Gegenzug waren drei inhaftierte Taliban nach Katar ausgeflogen worden.

Ursprünglich sollte der Gefangenenaustausch bereits am vergangenen Freitag stattfinden.