Die afghanische Regierung hat die angekündigte schrittweise Freilassung von inhaftierten Taliban-Kämpfern ausgesetzt.

Der Sprecher des nationalen Sicherheitsrats, Faisal, sagte in der Hauptstadt Kabul, die Behörden brauchten mehr Zeit, um die Liste der Gefangenen zu überprüfen. Es müsse garantiert werden, dass sie ihren Kampf gegen die Regierung nicht wieder aufnähmen. Die Taliban hatten den USA eine Liste mit Namen übergeben.



Die Regierung hatte einem Gefangenenaustausch grundsätzlich zugestimmt. Zunächst sollten 1.500 Talibankämpfer freigelassen werden, und nach dem Beginn von Friedensverhandlungen die noch verbliebenen 3.500 Gefangenen.



Auf Vermittlung der USA war Ende Februar ein Abkommen unterzeichnet worden, in dem die Taliban-Milizen sich bereit erklären, mit der Regierung in Kabul über einen Friedensvertrag zu beraten.