In Afghanistan sollen im Laufe des Tages weitere 900 inhaftierte Taliban-Kämpfer freigelassen werden.

Das kündigte ein Regierungssprecher in Kabul an. Er rief zugleich die Taliban-Milizen auf, den heute Nacht auslaufenden Waffenstillstand zu verlängern. Bereits gestern waren aus dem Gefängnis in Bagram rund einhundert Taliban-Kämpfer freigekommen. Im Gegenzug hatten die Milizen entschieden, 200 afghanische Soldaten freizulassen, die sie in ihrer Gewalt haben.



Beide Seiten hatten am Wochenende beschlossen, während der Feiern zum Ende des Ramadan sämtliche Angriffe vorübergehend einzustellen. Der afghanische Präsident Ghani betonte zudem seine Bereitschaft zu sofortigen Friedensgesprächen.