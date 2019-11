In Afghanistan ist die Regierung zu einem Gefangenenaustausch mit den Taliban bereit.

Präsident Ghani erklärte in Kabul, man habe die schwere Entscheidung getroffen, drei hochrangige Taliban-Mitglieder aus dem Gefängnis Bagram freizulassen. Im Gegenzug erwarte man, zwei ausländische Dozenten frei zu bekommen, die von den Aufständischen als Geiseln gehalten werden. Es handelt sich um einen US-Amerikaner und einen Australier, die an der Amerikanischen Universität in Kabul gelehrt hatten. Sie wurden im August 2016 von den Taliban verschleppt.



Der Schritt könnte neue Friedensgespräche der USA mit den Taliban erleichtern. Die Verhandlungen waren im September abgebrochen worden.