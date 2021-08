Nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan versuchen immer mehr ehemalige Regierungssoldaten und Zivilisten, in die Nachbarstaaten zu fliehen.

Nach Angaben der usbekischen Behörden wurden am Wochenende 46 afghanische Militärflugzeuge und -Hubschrauber mit 585 Soldaten an Bord nach illegalen Grenzüberquerungen zur Landung auf dem Flughafen Termes gezwungen. Dabei sei eines der Flugzeuge mit einer usbekischen Maschine zusammengestoßen und abgestürzt. Medien hatten zuvor gemeldet, die usbekische Luftabwehr habe das Flugzeug abgeschossen.



Das Nachbarland Tadschikistan erlaubte nach Regierungsangaben drei Flugzeugen mit mehr als 100 afghanischen Militärvertretern die Landung am Flughafen von Bochtar im Süden des Landes.



Schon seit Beginn der Taliban-Offensive haben afghanische Einheiten immer wieder versucht, in zentralasiatische Nachbarstaaten zu fliehen.

Diese Nachricht wurde am 16.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.