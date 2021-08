Auf dem Flughafen Frankfurt am Main sind am frühen Morgen rund 130 Personen eingetroffen, die aus Afghanistan ausgeflogen worden waren. Der von der Bundesregierung gecharterte Lufthansa-Airbus kam aus Taschkent.

Die deutschen Staatsangehörigen und afghanischen Ortskräfte waren mit einer Bundeswehr-Maschine von Kabul in die usbekische Hauptstadt gebracht worden. Erste Mitarbeiter der deutschen Botschaft sind bereits seit gestern zurück in Deutschland.



Die Bundeswehr will die Evakuierungen heute fortsetzen. Geplant sind vier weitere Flüge nach Kabul. Bislang wurden nach Angaben aus Berlin mehr als 260 Menschen aus Afghanistan herausgebracht. Die Evakuierungen werden laut dem Auswärtigen Amt so lange durchgeführt, wie es die Sicherheitslage zulässt.

Diese Nachricht wurde am 18.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.