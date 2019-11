Mindestens neun Kinder sind im Norden Afghanistans bei der Explosion einer Bombe ums Leben gekommen.

Nach Behördenangaben waren sie im Distrikt Darkad zu Fuß auf dem Weg in die Schule, als der am Straßenrand versteckte Sprengsatz detonierte. In der Gegend kommt es immer wieder zu Anschlägen der islamistischen Taliban. Zu der Explosion äußerten sich diese jedoch zunächst nicht.