Afghanische Soldaten und Kämpfer der islamistischen Taliban haben sich schwere Kämpfe im Zentrum der nördlichen Provinzhauptstadt Kundus geliefert.

In verschiedenen Teilen der Stadt gebe es Gefechte, sagte ein Vertreter des Provinzrats der Nachrichtenagentur AFP. Die Stadt wird seit Wochen von den Taliban belagert. Bislang waren jedoch nur Kämpfe am Stadtrand gemeldet worden. Die afghanischen Streitkräfte kämpfen seit dem Abzug der internationalen Truppen an zahlreichen Fronten gegen die Taliban. Die Miliz kontrolliert bereits weite Teile der ländlichen Regionen.



Bei einem Anschlag in Kabul wurde ein Pilot der afghanischen Luftwaffe getötet. Er war in Zivil in seinem Auto unterwegs, als eine an dem Fahrzeug platzierte Bombe explodierte. Fünf Passanten wurden verletzt.

