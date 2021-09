Im Pandschir-Tal in Afghanistan hat es offenbar schwere Gefechte zwischen den Taliban und deren Gegnern gegeben.

Das teilte ein Sprecher der Widerstandsbewegung des Heerführers Ahmad Massud mit. Zugleich verbreitete sich in Kabul die Botschaft, die Taliban hätten das Pandschir-Tal erobert. In der Hauptstadt waren deshalb am Abend Freudenschüsse zu hören. Anhänger der Taliban teilten Videos auf Twitter, die erbeutete Panzer und anderes schweres militärisches Gerät in dem Tal zeigen sollen. Von unabhängiger Seite ließen sich die Darstellungen nicht überprüfen. Nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP dementierte ein Bewohner des Pandschir-Tals die Meldungen.

