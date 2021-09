Aus dem Pandschir-Tal in Afghanistan werden Gefechte zwischen den Taliban und einer Widerstandsbewegung gemeldet.

Ein Sprecher der Bewegung sagte, die eigenen Truppen seien in schwere Kämpfe mit den Taliban verwickelt. Sie stehen unter Führung des Heerführers Ahmad Massud, dessen Vater schon in den 90er Jahren gegen die Taliban-Herrschaft gekämpft hatte. Das Pandschir-Tal galt damals als Hochburg des Widerstands.



In der afghanischen Hauptstadt Kabul verbreitete sich am Abend die Botschaft, die Taliban hätten das Pandschir-Tal erobert. Dem habe ein Bewohner des Tals widersprochen, meldet die Nachrichtenagentur AFP. Anhänger der Taliban veröffentlichten Videos auf Twitter, die erbeutete Panzer und anderes schweres militärisches Gerät in dem Tal zeigen sollen. Von unabhängiger Seite ließen sich die Darstellungen nicht überprüfen.

Diese Nachricht wurde am 04.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.