Bei einem Selbstmordanschlag vor einem Polizeigelände sind in der afghanischen Provinz Wardak mindestens fünf Menschen getötet worden.

Der Attentäter habe sich in der Stadt Maidan Schar mit einem Transporter in die Luft gesprengt, teilte ein Polizeisprecher mit. Mindestens fünfzehn Menschen wurden verletzt. Zu der Tat bekannten sich die extremistischen Taliban.



Der Anschlag ereignete sich inmitten von diplomatischen Bemühungen der USA, den ins Stocken geratenen Friedensprozess wieder in Gang zu bringen. Afghanistan wählte vergangene Woche zum ersten Mal seit Abzug der Nato-Kampftruppen 2014 ein neues Parlament.



Erst heute jedoch finden die Wahlen in der Provinz Kandahar statt. Grund für die Verschiebung war ein Anschlag auf ein hochrangiges Sicherheitstreffen.